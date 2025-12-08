Mais de 4,1 mil casos: PRF alerta para "explosão" de condutotes embriagados no Paraná em 2025

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã deste domingo (7), um caminhoneiro de 40 anos por dirigir sob efeito de álcool na BR-376, em Apucarana, no norte do Paraná. A equipe chegou até o motorista após denúncias de condutores que relataram que o caminhão trafegava em zigue-zague pela rodovia.

Teste apontou quase quatro vezes o limite criminal

Durante a abordagem, o etilômetro registrou 1,18 mg/l, índice quase quatro vezes acima do limite para a configuração de crime de trânsito. O motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica durante a madrugada e também ao longo do trajeto, enquanto conduzia um bitrem carregado com 49 toneladas de fertilizante.

Ele foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Apucarana.

Paraná registra média de 12 flagrantes de embriaguez por dia

De acordo com a PRF, o Paraná somou 4.165 ocorrências de embriaguez ao volante nas rodovias federais em 2025 — uma média de 12 flagrantes por dia, ou uma ocorrência a cada duas horas. No mesmo período, 279 pessoas foram presas pelo crime de dirigir sob efeito de álcool.

Acidentes causados por álcool deixaram 27 mortos em 2025

Os impactos da combinação álcool e direção se refletem diretamente nos acidentes. Em 2025, a ingestão de álcool pelo condutor foi apontada como causa de 414 acidentes, que resultaram em 341 pessoas feridas e 27 mortes nas rodovias federais do estado.