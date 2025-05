Líder de organização criminosa com "braços" no Paraná é preso em Santa Catarina

Curitiba - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três homens durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. As capturas aconteceram nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30), sendo a primeira em Florianópolis, em Santa Catarina, e as demais em Curitiba, no Paraná.

Conforme o delegado Rodrigo Brown, na quinta-feira (29), a PCPR prendeu um homem, de 33 anos, natural de Maringá, condenado a mais de 28 anos de prisão pelo Estado do Paraná. A captura ocorreu no norte da ilha de Florianópolis e contou com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC).

As investigações apontaram que o indivíduo é considerado um dos líderes de uma organização criminosa com atuação no Paraná e estava foragido. Ele possui antecedentes por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A condenação judicial foi decorrente de uma operação e investigação da PCPR.