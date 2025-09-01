Lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio: Homem é preso pela Delegacia da Mulher de Cascavel

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia da Mulher de Cascavel, informa que nesta segunda-feira, 1º de setembro de 2025, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, no bairro Morumbi.

A prisão decorreu de representação da Delegada da Mulher pela decretação da prisão preventiva, imediatamente após tomar conhecimento dos fatos relatados pela vítima.

O investigado responde a inquérito policial pela prática de crimes de violência doméstica, incluindo lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas anteriormente determinadas pela Justiça.