Lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio: Homem é preso pela Delegacia da Mulher de Cascavel

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia da Mulher de Cascavel, informa que nesta segunda-feira, 1º de setembro de 2025, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, no bairro Morumbi.
A prisão decorreu de representação da Delegada da Mulher pela decretação da prisão preventiva, imediatamente após tomar conhecimento dos fatos relatados pela vítima.
O investigado responde a inquérito policial pela prática de crimes de violência doméstica, incluindo lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas anteriormente determinadas pela Justiça.
A ação da equipe da Delegacia da Mulher reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger as vítimas de violência e garantir o cumprimento das medidas legais, assegurando a integridade das mulheres em situação de vulnerabilidade.
O detido encontra-se à disposição da Justiça.
Fonte: Polícia Civil/Delegacia da Mulher