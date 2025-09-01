Home Policial

NA CADEIA

Lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio: Homem é preso pela Delegacia da Mulher de Cascavel

Foto: Divulgação/PCPR
Foto: Divulgação/PCPR

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia da Mulher de Cascavel, informa que nesta segunda-feira, 1º de setembro de 2025, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, no bairro Morumbi.

A prisão decorreu de representação da Delegada da Mulher pela decretação da prisão preventiva, imediatamente após tomar conhecimento dos fatos relatados pela vítima.

O investigado responde a inquérito policial pela prática de crimes de violência doméstica, incluindo lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas anteriormente determinadas pela Justiça.

Notícias Relacionadas

A ação da equipe da Delegacia da Mulher reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger as vítimas de violência e garantir o cumprimento das medidas legais, assegurando a integridade das mulheres em situação de vulnerabilidade.

O detido encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil/Delegacia da Mulher

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos
Foto: PCPR

NA CAPITAL

Canetas emagrecedoras: Polícia prende três pessoas por falsificar medicamentos 

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante três homens, de 41, 26 e 30 anos, suspeitos de integrarem uma associação criminosa responsável pela comercialização de medicações falsificadas. As prisões aconteceram terça-feira (26), nos bairros Sítio Cercado e Pinheirinho, em Curitiba. Entre os itens comercializados estavam toxina botulínica (usado para procedimentos estéticos, […]