Laudo do IML aponta possível tortura de vítimas executadas em Icaraíma

Paraná - Informações divulgadas nesta quarta-feira (24) indicam que Diego Henrique Affonso, Rafael Juliano Marascalchi e Robishlei Hirnani de Oliveira, encontrados mortos ao lado de Alencar Gonçalves de Souza em Icaraíma, no Noroeste do Paraná, podem ter sido torturados antes de serem executados.

Foto: Divulgação

Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama, os três homens apresentavam sinais de traumatismo cranioencefálico, politraumatismo e ferimentos causados por arma de fogo. A data exata das mortes não foi determinada, constando como “ignorada” nas certidões de óbito. Um detalhe revelado pela advogada Josiane Monteiro é que a carteira de identidade de Rafael foi localizada dentro de uma meia, pelos próprios legistas.

Novas Evidências Mudam Direção da Investigação

Os resultados da perícia podem alterar significativamente o curso das investigações. Inicialmente, a principal hipótese era de que o grupo havia sido vítima de uma emboscada no início de agosto, ao se dirigir até uma propriedade rural no distrito de Vila Rica do Ivaí para cobrar uma dívida de R$ 255 mil.

Após a localização e o desenterramento do veículo usado pelas vítimas, foram encontrados vestígios de sangue e marcas de tiros no interior do carro. A suspeita inicial era de que os quatro homens haviam sido executados no local, com disparos de arma de fogo. No entanto, os laudos indicam que eles também sofreram agressões físicas antes da morte, o que levanta a possibilidade de tortura antes da execução.