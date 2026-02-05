Ladrões invadem lotérica, arrombam cofre e furtam R$ 20 mil

Brasil - Ladrões invadiram uma casa lotérica na madrugada desta quinta-feira (5) em Ceilândia (DF) e furtaram mais de R$ 20 mil. Os suspeitos entraram no local encapuzados através de uma janela no telhado. Na sequência, eles arrombaram a porta da agência e se direcionaram até a sala de segurança da lotérica, que fica dentro de um supermercado.

No vídeo acima, é possível observar a rápida ação do furto na agência, que fica dentro de um supermercado. Os ladrões entram pelo telhado às 3h40 da manhã.

Pouco menos de um minuto depois, eles identificam a porta da sala e começam a arromba-la com ferramentas de construção. Os ladrões levaram seis minutos para conseguir acessar a sala.

Quando conseguiram entrar, vasculharam o local e ainda tiveram de arrombar os cofres até furtar o dinheiro guardado – tudo isso em aproximadamente cinco minutos até, enfim, fugirem da agência.