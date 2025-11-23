Cascavel - Na manhã desta terça-feira, por volta das 6h30, a equipe da Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio à Guarda Civil Patrimonial na Escola Municipal Quintino Bocaíuva, localizada no Bairro Cataratas.

Segundo relatos dos agentes da Guarda Civil Patrimonial, um indivíduo, posteriormente identificado, teria adentrado a escola e forçado uma das portas do local.

Durante a ação, o suspeito subtraiu algumas trufas pertencentes à unidade escolar, além de cortar o cabo de energia da geladeira e de outros pontos, causando danos ao equipamento. Ainda, o indivíduo estava de posse da ponteira do hidrante de combate a incêndio da escola.