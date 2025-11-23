Cascavel - Na manhã desta terça-feira, por volta das 6h30, a equipe da Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio à Guarda Civil Patrimonial na Escola Municipal Quintino Bocaíuva, localizada no Bairro Cataratas.
Segundo relatos dos agentes da Guarda Civil Patrimonial, um indivíduo, posteriormente identificado, teria adentrado a escola e forçado uma das portas do local.
Durante a ação, o suspeito subtraiu algumas trufas pertencentes à unidade escolar, além de cortar o cabo de energia da geladeira e de outros pontos, causando danos ao equipamento. Ainda, o indivíduo estava de posse da ponteira do hidrante de combate a incêndio da escola.
No momento em que os agentes da Guarda Civil Patrimonial chegaram ao local, o suspeito tentou fugir, mas foi contido com o uso de um dispositivo eletroincapacitante.
Após a detenção, a equipe da Guarda Municipal foi acionada para conduzir o autor até a delegacia, onde foram tomadas as medidas pertinentes de polícia judiciária.
Fonte: GMC