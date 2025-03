Justiça derruba liminar e manda Jorge Guaranho novamente à cadeia

Curitiba - O ex-policial penal Jorge Guaranho, responsável pelo assassinato do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR), em 2022, teve a liminar que o mantinha em prisão domiciliar derrubada pelo desembargador Gamaliel Seme Scaff. A decisão é de ontem, quinta-feira (13).

O desembargador determinou a “imediata condução” de Jorge Guaranho ao Complexo Médico Penal, em Pinhais, onde ele passa a cumprir a pena de 20 anos em regime fechado. Segundo o Ministério Público do Paraná (MP-PR), o condenado já se encontra no CPM nesta sexta-feira (14).

Motivo

A prisão domiciliar foi revogada após Guaranho passar por reavaliação médica no dia 27 de fevereiro, a pedido do desembargador que havia concedido a prisão domiciliar a ele após o júri no dia 13 de fevereiro deste ano.

Após passar pela reavaliação médica na unidade Tarumã do Instituto Médico-Legal (IML), de Curitiba, o CMP “informou possuir totais condições de prestar assistência ao paciente”, diz decisão do desembargador.

Na época da primeira avaliação, a defesa do condenado argumentou que ele não tinha condições de cumprir pena em regime fechado por necessidades médicas específicas, em decorrências da troca de tiros que teve no assassinado de Marcelo Arruda.