Jovem perde a vida entre Vera Cruz e São Pedro

Um grave acidente registrado na tarde de 15 de novembro de 2025 deixou um jovem de 20 anos morto na PR-585, no trecho que liga Vera Cruz do Oeste a São Pedro do Iguaçu. O sinistro ocorreu por volta das 13h30, no km 004+500 da rodovia estadual, em um momento em que as condições de tempo eram boas. O comunicado oficial foi divulgado às 14h25.

De acordo com os dados levantados no local, o Fiat Uno Mille Economy, emplacado em Vera Cruz do Oeste, seguia no sentido Vera Cruz do Oeste–São Pedro do Iguaçu quando, por motivos ainda a serem apurados, acabou colidindo frontalmente com um caminhão Volvo VM 330 8x2R, de Medianeira, que trafegava no sentido contrário.