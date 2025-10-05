Jovem de 26 anos é morto a tiros após sair de distribuidora no Bairro Tarumã

Cascavel e Paraná - Um jovem de 26 anos foi morto a tiros na noite de ontem (04), logo após sair de uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Pedro Paulo Englert, no Bairro Tarumã, em Cascavel.

Segundo a Polícia Militar, os autores do crime estavam em um carro e uma moto. Eles se aproximaram do local e dispararam diversas vezes contra a vítima, identificada como Emanuel Vitor Barreiro da Silva, que foi atingida principalmente na cabeça e no tórax. Equipes do Siate e um médico foram acionados, mas, ao chegarem, constataram que Emanuel já estava sem vida. Uma pistola calibre 9 mm teria sido usada no homicídio.

Investigação

A área foi isolada pela PM para o trabalho da Criminalística, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios, que busca identificar os responsáveis e apurar a motivação do crime.