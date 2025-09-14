Home Policial

VIOLÊNCIA

Jovem de 19 anos é cercado e executado a tiros no Bairro Cascavel Velho

Um homicídio foi registrado na noite deste sábado (13/09), na região do bairro Cascavel Velho, em Cascavel. O crime ocorreu entre as ruas Áustria e Gênova e mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava em um automóvel VW Golf quando foi fechada por dois homens em uma motocicleta, que passaram a efetuar diversos disparos de pistola calibre 9 mm. Em meio ao ataque, o condutor abandonou o veículo, que chegou a colidir contra outro carro estacionado na via.

Na tentativa de escapar, o rapaz correu em direção à BR-277, mas foi perseguido pelos atiradores, que também deixaram a motocicleta para continuar a ação a pé. Já na Rua Gênova, a vítima foi cercada e atingida por novos disparos.

O homem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Segundo levantamentos iniciais, ele foi atingido por cerca de cinco tiros na região da cabeça e outros dois nas pernas.

Após a execução, os atiradores fugiram a pé até serem resgatados por um automóvel Ford Fusion de cor escura, que seguiu em direção à rodovia. A vítima fatal foi identificada como Luiz Felipe Batista da Silva, de 19 anos.

A Polícia Militar isolou a área até a conclusão da perícia realizada pela Criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel para a realização dos exames de necropsia. A Delegacia de Homicídios da cidade investiga o caso.

