Cascavel e Paraná - Um homem de 77 anos foi vítima de um ataque com arma branca na tarde deste domingo (18), no bairro Interlagos, em Cascavel.

Segundo informações apuradas, o idoso estava em casa, durante o horário do almoço, acompanhado de um rapaz, quando ocorreu a agressão. A vítima sofreu ferimentos no rosto, na cabeça, no antebraço e nas mãos. Após o ataque, o suspeito fugiu pelos fundos da residência, levando o celular do morador.

Investigação e atendimento

O homem recebeu atendimento no local e foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação médica.