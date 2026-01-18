Homem é atacado com faca em Interlagos, Cascavel, e sofre ferimentos. Caso está sendo investigado pela polícia - Foto: Luiz Felipe Max
Homem é atacado com faca em Interlagos, Cascavel, e sofre ferimentos. Caso está sendo investigado pela polícia - Foto: Luiz Felipe Max

Cascavel e Paraná - Um homem de 77 anos foi vítima de um ataque com arma branca na tarde deste domingo (18), no bairro Interlagos, em Cascavel.

Segundo informações apuradas, o idoso estava em casa, durante o horário do almoço, acompanhado de um rapaz, quando ocorreu a agressão. A vítima sofreu ferimentos no rosto, na cabeça, no antebraço e nas mãos. Após o ataque, o suspeito fugiu pelos fundos da residência, levando o celular do morador.

Investigação e atendimento

O homem recebeu atendimento no local e foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação médica.

A Polícia Militar esteve no endereço, realizou os procedimentos necessários e registrou a ocorrência. O caso será investigado para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.

Fonte: SOT

