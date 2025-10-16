Operação policial em Cascavel termina com a morte de dois homens; troca de tiros resultou em apreensões de armas - Foto: Luz Felipe Max/SOT
Operação policial em Cascavel termina com a morte de dois homens; troca de tiros resultou em apreensões de armas - Foto: Luz Felipe Max/SOT

Cascavel - Uma operação da Polícia Militar resultou na morte de dois homens na manhã desta quinta-feira (16), após uma troca de tiros na Rua Ásia, no Bairro Periolo, em Cascavel. A ação mobilizou diversas equipes e resultou na apreensão de armas de fogo e munições.

Segundo informações preliminares, os policiais cumpriam mandados de busca e apreensão quando foram recebidos a tiros pelos ocupantes de uma residência. Durante o confronto, Max Gabriel de Lima, de 29 anos, e Lucas de Souza, de 25, foram atingidos e morreram no local. Equipes do Siate chegaram a ser acionadas, mas apenas puderam constatar os óbitos.

Investigação e Perícia

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e recolheu evidências na cena, incluindo uma pistola, um revólver e diversas munições. A área foi isolada até a conclusão dos trabalhos periciais, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel.

Familiares informaram que apenas um dos jovens seria alvo dos mandados judiciais. No entanto, as autoridades ainda não divulgaram oficialmente quem eram os investigados ou a motivação da operação.

O caso segue sob investigação da Polícia Militar e de outros órgãos competentes, que devem apurar as circunstâncias do confronto e esclarecer o envolvimento de cada um dos envolvidos.

Informações: SOT

