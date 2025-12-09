Cascavel - Na tarde desta terça-feira (9), um homem morreu carbonizado dentro de um veículo Peugeot na Rua Leonardo da Vinci, no Jardim Sanga Funda, em Cascavel. A vítima foi identificada como Márcio Boeira dos Santos.
Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o carro transitava pela via, quando começou a pegar fogo. Infelizmente o motorista não conseguiu sair do veículo e morreu carbonizado.
O corpo foi recolhido pelo IML para os exames de necropsia, e na sequência deverá ser liberado aos familiares para os atos fúnebres. As causas do incêndio serão investigadas.