Cascavel - Na tarde desta terça-feira (9), um homem morreu carbonizado dentro de um veículo Peugeot na Rua Leonardo da Vinci, no Jardim Sanga Funda, em Cascavel. A vítima foi identificada como Márcio Boeira dos Santos.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o carro transitava pela via, quando começou a pegar fogo. Infelizmente o motorista não conseguiu sair do veículo e morreu carbonizado.