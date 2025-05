Identificado o homem que morreu esfaqueado durante a madrugada de quinta no Bairro Interlagos

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Homicídios de Cascavel, foi acionada na madrugada de quinta-feira (22), por volta de 1h20, para atendimento de uma ocorrência na Rua Jacarepaguá, no bairro Interlagos, onde um homem foi encontrado caído em via pública, com sinais evidentes de violência.

Equipes da Polícia Militar e do SIATE compareceram ao local, sendo constatado o óbito da vítima, que apresentava uma lesão perfurocontundente na região do tórax, aparentemente causada por arma branca (faca).

A vítima não portava documentos, mas foi encontrado com ela um objeto usualmente utilizado para o consumo de droga (crack), sendo possivelmente usuária dessa substância.

A Delegacia de Homicídios de Cascavel realizou os levantamentos iniciais no local, com o apoio da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML), responsáveis pela perícia e pelo recolhimento do corpo.