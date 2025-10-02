Identificado homem que tentou sequestrar adolescente no Bairro Barcelona

Cascavel e Paraná - a manhã desta quinta-feira (2), a delegada Thais Regina Zanatta, responsável pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), divulgou a identidade do homem procurado pela tentativa de sequestro de uma adolescente no Bairro Barcelona, ocorrida na segunda-feira (29).

O suspeito é de origem venezuelana e se chama Dimas Manuel Cardozo Orozco, mas, segundo a polícia, ele pode estar utilizando o nome falso de Eduardo Diaz. Há indícios de que ele esteja recebendo apoio de outros estrangeiros e que esteja escondido nas regiões da zona norte e do bairro Universitário, em Cascavel.

O homem continua foragido, e qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada de forma anônima pelos telefones 197, 190, 193 ou diretamente ao Nucria de Cascavel.

Entenda o caso

Na manhã de segunda-feira (29), uma adolescente de 15 anos foi vítima de uma tentativa de sequestro enquanto seguia para a escola. Ela foi abordada por um homem armado que dirigia um Ford Fiesta preto. De forma agressiva, ele tentou forçá-la a entrar no veículo.