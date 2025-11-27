Paraná - A Secretaria da Segurança Pública do Paraná apresentou nesta quinta-feira (27) os resultados da reunião de análise criminal, realizada nas primeiras horas da manhã com dirigentes da Polícia Militar (PMPR) e da Polícia Civil (PCPR). No encontro, foram discutidos de forma qualitativa os principais indicadores de homicídios e roubos, incluindo motivações, horários e dinâmicas identificadas em diferentes regiões do Estado, com o objetivo de orientar novas ações estratégicas de prevenção.

Os dados atualizados mostram que o Paraná segue em uma trajetória consistente de queda na violência. Nos dez primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, o Estado registrou redução de 16,5% nos roubos — passando de 11.377 para 9.508 ocorrências — e queda de 26% nos homicídios, com menos de mil casos (974) no período pela primeira vez na história. Os resultados reforçam um movimento: em 2024, o Paraná havia alcançado os menores índices criminais de toda a série.

“O que nós percebemos, com a avaliação das motivações, é que na maioria dos casos os crimes não são decorrentes de tráfico de drogas. Grande parte das ocorrências está ligada a brigas em bares, causadas por desinteligências, com ingestão de bebida alcoólica e uso de arma branca, o que norteia as medidas que nós vamos adotar nas regiões para evitar que esses crimes aconteçam”, explica o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Neste ciclo, foram analisados 11 municípios que registraram aumento pontual nos casos de homicídio nos últimos anos. Ao todo, 104 ocorrências foram avaliadas individualmente e, em 51 delas, a motivação esteve ligada a rixas, brigas e desentendimentos — reforçando a tendência de que a maioria dos crimes está relacionada a conflitos interpessoais.