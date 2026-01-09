Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio da 49ª Delegacia Regional de Polícia de Corbélia, concluiu o inquérito policial que apurou o homicídio de José Aparecida da Cruz, 52 anos, ocorrido na noite de 1º de janeiro de 2026, em um bar localizado no município de Iguatu/PR.

As investigações demonstraram que o crime foi motivado por uma discussão banal decorrente de um jogo de sinuca. Após o desentendimento, o autor, homem de 40 anos, deixou o local e retornou armado com uma faca, surpreendendo a vítima e desferindo golpes que ocasionaram o óbito, caracterizando, em tese, homicídio qualificado.

A pronta ação da Polícia Civil do Paraná, com diligências imediatas e ininterruptas, possibilitou a localização e prisão do autor ainda na mesma noite, assegurando resposta rápida ao crime e preservação da ordem pública. O autor admitiu a prática do fato.

O Poder Judiciário decretou a prisão preventiva, permanecendo o autor preso à disposição da Justiça.