Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio da 49ª Delegacia Regional de Polícia de Corbélia, concluiu o inquérito policial que apurou o homicídio de José Aparecida da Cruz, 52 anos, ocorrido na noite de 1º de janeiro de 2026, em um bar localizado no município de Iguatu/PR.
As investigações demonstraram que o crime foi motivado por uma discussão banal decorrente de um jogo de sinuca. Após o desentendimento, o autor, homem de 40 anos, deixou o local e retornou armado com uma faca, surpreendendo a vítima e desferindo golpes que ocasionaram o óbito, caracterizando, em tese, homicídio qualificado.
A pronta ação da Polícia Civil do Paraná, com diligências imediatas e ininterruptas, possibilitou a localização e prisão do autor ainda na mesma noite, assegurando resposta rápida ao crime e preservação da ordem pública. O autor admitiu a prática do fato.
O Poder Judiciário decretou a prisão preventiva, permanecendo o autor preso à disposição da Justiça.
Com a conclusão do inquérito, houve o indiciamento do investigado, e os autos foram encaminhados ao Ministério Público para as providências legais cabíveis.
A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso com a investigação célere e técnica de crimes graves, destacando a atuação eficaz de suas equipes na elucidação do caso.
Fonte: PCPR