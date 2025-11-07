Homem suspeito de abusar da enteada em Cascavel é preso pela polícia em Curitiba

Cascavel - A Polícia Civil do Paraná, por intermédio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, informa que na data de hoje foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 46 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

O Inquérito Policial foi instaurado após requisição do Conselho Tutelar de Cascavel, que tomou conhecimento dos fatos por meio de comunicação da equipe pedagógica do Colégio Estadual Mário Quintana. A vítima, adolescente de 15 anos, realizou revelação espontânea à escola sobre os abusos sexuais que teria sofrido por parte de seu padrasto.

Durante a escuta especializada, a vítima confirmou ter sido submetida a situações de abuso sexual entre os anos de 2020 e 2022, quando tinha entre 10 e 12 anos de idade. Os laudos técnicos e depoimentos colhidos demonstraram que a adolescente apresenta graves sequelas psicológicas decorrentes dos abusos, incluindo quadro depressivo, ideação suicida e automutilação.

Durante as investigações, o investigado adotou diversas estratégias para se esquivar da Justiça. Apesar de regularmente intimado a comparecer ao NUCRIA para prestar esclarecimentos, o indivíduo alegou estar trabalhando embarcado em plataforma de petróleo no Estado do Rio de Janeiro, fornecendo informações falsas sobre sua localização.

As diligências investigativas comprovaram que o investigado mentiu deliberadamente às autoridades policiais, sendo inclusive visualizado em Cascavel quando afirmava estar no Rio de Janeiro. Tal conduta evidenciou claro intuito de frustrar a aplicação da lei penal e obstruir as investigações.