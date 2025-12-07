Capotamento deixa um morto e um ferido grave; vítima atuava na gráfica do Jornal O Paraná

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (7) resultou na morte de Wilson Roberto Trento, conhecido pelos amigos como “Betinho”, de 47 anos, funcionário da gráfica do Jornal O Paraná. Ele estava em um Kia Picanto que capotou várias vezes no km 496 da BR-369, nas proximidades do Reassentamento São Francisco, em Cascavel. Um segundo ocupante do veículo ficou gravemente ferido.

Equipes do Siate, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram mobilizadas logo após a ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram Wilson já sem vida; o óbito foi confirmado ainda na pista. O outro ocupante do carro foi ejetado e encontrado inconsciente, em estado gravíssimo. Ele recebeu atendimento avançado e foi encaminhado ao Hospital Universitário.