Homem morre atropelado na manhã deste domingo em Cascavel

Cascavel e Paraná - Um homem morreu atropelado na manhã deste domingo (7) na BR-467, em Cascavel. O acidente aconteceu quando a vítima tentava atravessar a rodovia e foi atingida por um caminhão baú que seguia sentido a Toledo.

De acordo com as primeiras informações, o motorista do caminhão não conseguiu evitar o atropelamento. Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves. Socorristas do Siate foram rapidamente acionados, mas, ao chegarem ao local, só puderam constatar o óbito.