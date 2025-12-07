Homem morre atropelado na manhã deste domingo em Cascavel

Cascavel e Paraná - Um homem morreu atropelado na manhã deste domingo (7) na BR-467, em Cascavel. O acidente aconteceu quando a vítima tentava atravessar a rodovia e foi atingida por um caminhão baú que seguia sentido a Toledo.
De acordo com as primeiras informações, o motorista do caminhão não conseguiu evitar o atropelamento. Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves. Socorristas do Siate foram rapidamente acionados, mas, ao chegarem ao local, só puderam constatar o óbito.
Equipes da Polícia Militar também estiveram na rodovia para registrar a ocorrência e auxiliar no atendimento inicial. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi mobilizada para sinalizar a via e orientar o fluxo de veículos, que ficou lento na região durante os procedimentos.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel. A identidade do homem ainda não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas.