Homem em surto mata sobrinha e fere com faca a própria irmã no Bairro Cascavel Velho

Cascavel - Um crime de extrema violência mobilizou diversas equipes policiais na tarde desta sexta-feira (15) na Rua Portugal, no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel. Segundo informações apuradas, um homem de 19 anos em surto matou a sobrinha, de 14 anos, com golpes de faca e feriu gravemente a própria irmã, de 30 anos.

As agressões teriam ocorrido durante um desentendimento familiar, deixando o cenário marcado por extrema brutalidade — o autor chegou a usar o sangue das vítimas para escrever nas paredes de um cômodo da residência.

Ao chegar ao local, os socorristas constataram o óbito da adolescente e prestaram atendimento imediato à mulher ferida, que apresentava graves lesões na cabeça, pescoço e tórax. Ela foi encaminhada em estado crítico ao Hospital Universitário. A área foi isolada para o trabalho das equipes de investigação, e o acusado foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil.