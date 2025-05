Homem em situação de rua é morto a golpes de bloco de concreto

SAC

Receita Estadual alerta para aumento no número de golpes envolvendo o IPVA

Santa Tereza do Oeste - A Receita Estadual do Paraná reforça o alerta para que os contribuintes fiquem atentos na hora de pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Com a proximidade do fim do calendário para o pagamento do tributo em 2025, as tentativas de golpe aumentaram consideravelmente. Apenas nos 15 […]