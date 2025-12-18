Toledo - Um homem de 32 anos, em situação de rua, foi encontrado morto ao lado da capela do Seminário Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Gisela, em Toledo, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com a Polícia Civil (PC), não havia sinais de violência no local, e a causa provável da morte é natural.

A vítima foi identificada como Cláudio Dal Santos Alves, de 32 anos. Conforme as informações apuradas pela equipe de reportagem do Toledo News, o homem foi visto no local desde o período da manhã, deitado ao lado da capela como se estivesse dormindo, utilizando um travesseiro. Somente por volta das 11h30, pessoas que passavam pelo local perceberam que ele não apresentava reação e acionaram as autoridades, momento em que foi constatada a ausência de sinais vitais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local, mas apenas puderam constatar o óbito de Cláudio.

Junto ao corpo de Cláudio, foram encontrados pertences pessoais e alguns mantimentos. Segundo a Polícia Civil, não foram observados indícios de agressão ou qualquer sinal externo de violência.