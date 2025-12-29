Cascavel e Paraná - A Polícia Militar, por meio da equipe de Cavalaria, prendeu um homem na noite de 28 de dezembro, por volta das 22h45, pelos crimes de violência doméstica, cárcere privado, ameaça, lesão corporal, posse irregular de arma de fogo e dano patrimonial. A ocorrência aconteceu em uma residência às margens da BR-277, km 565.

A equipe foi acionada via Copom para a Delegacia da Polícia Civil, onde uma mulher aguardava atendimento e relatava suspeita de que sua mãe estava sendo vítima de violência doméstica e mantida em cárcere privado pelo companheiro. Ela estava acompanhada do esposo, que auxiliou os policiais até o endereço da vítima.

Prisão por Violência Doméstica e Posse Ilegal de Armas

No local, os policiais foram recebidos pelo companheiro da mulher. A vítima se apresentou visivelmente abalada e confirmou que sofria agressões, ameaças de morte e era impedida de manter contato com familiares. Ela também informou que o autor possuía armas de fogo escondidas na propriedade.

Durante as buscas, com apoio do familiar da vítima, os policiais encontraram duas espingardas dentro de um veículo nos fundos da residência, duas facas tipo adaga sobre a cama do autor e uma carabina de pressão calibre 5,5 mm na cozinha, usada para ameaçá-la.