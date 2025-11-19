Cascavel e Paraná - Na manhã desta quarta-feira (19), por volta das 6h, um homem foi preso por tráfico de drogas na Rua Fernando de Noronha, no Bairro Floresta, em Cascavel. A prisão é resultado da Operação Quadrante, iniciada em agosto de 2024, que investiga crimes cometidos por integrantes de facções responsáveis por recrutar novos membros para organizações criminosas.

A operação, coordenada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) e o Ministério Público do Paraná (MPPR), levou à detenção de um homem de 38 anos no Conjunto Riviera, onde foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão.