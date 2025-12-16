Paraná e Quedas do Iguaçu - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta terça-feira (16), um homem de 25 anos, suspeito de estupro de vulnerável, ameaça e crimes relacionados à pornografia infantil. A captura aconteceu no bairro São Cristóvão, em Quedas do Iguaçu, na região Oeste do Estado.
A ação decorre de uma investigação de alta complexidade que apurou um esquema de “sextorsão” e abuso sexual iniciado em ambiente virtual. Segundo o apurado no Inquérito Policial, o suspeito utilizava perfis falsos nas redes sociais Facebook e Instagram para coagir uma adolescente de 13 anos.
“O indivíduo ameaçava de morte a vítima e sua família, exigindo a produção de conteúdo sexual. A coação evoluiu a ponto de o suspeito ordenar que a adolescente recebesse um homem em sua casa para manter relações sexuais, sob a condição de que o ato fosse filmado. Descobrimos que este homem era o próprio investigado”, explica o delegado da PCPR Leonardo Fiereck.
INVESTIGAÇÃO
As diligências tiveram início em maio de 2025, após a mãe da vítima denunciar que a filha estava sendo chantageada. Durante as investigações, a PCPR cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito em junho deste ano, ocasião em que foi apreendido um aparelho celular.
A perícia técnica e a análise realizada no dispositivo pela equipe da Delegacia confirmou a autoria delitiva e revelou a periculosidade do suspeito. A extração de dados comprovou que ele gerenciava múltiplos perfis falsos, inclusive passando-se por mulher, para obter fotos íntimas de crianças e adolescentes.
Além do crime contra a vítima inicial, a análise encontrou material pornográfico envolvendo outras duas vítimas, uma criança de 11 anos e uma adolescente de 14 anos, configurando também os crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O homem foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), ameaça (art. 147 do CP) e pelos artigos 240, 241-A e 241-B do ECA.
Nesta terça-feira (16), a equipe policial deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Quedas do Iguaçu, onde permanece à disposição da Justiça.
DENÚNCIAS
A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, e 181, do Disque-Denúncia.
Fonte: 15ªSDP Cascavel