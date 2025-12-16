Paraná e Quedas do Iguaçu - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta terça-feira (16), um homem de 25 anos, suspeito de estupro de vulnerável, ameaça e crimes relacionados à pornografia infantil. A captura aconteceu no bairro São Cristóvão, em Quedas do Iguaçu, na região Oeste do Estado.



A ação decorre de uma investigação de alta complexidade que apurou um esquema de “sextorsão” e abuso sexual iniciado em ambiente virtual. Segundo o apurado no Inquérito Policial, o suspeito utilizava perfis falsos nas redes sociais Facebook e Instagram para coagir uma adolescente de 13 anos.



“O indivíduo ameaçava de morte a vítima e sua família, exigindo a produção de conteúdo sexual. A coação evoluiu a ponto de o suspeito ordenar que a adolescente recebesse um homem em sua casa para manter relações sexuais, sob a condição de que o ato fosse filmado. Descobrimos que este homem era o próprio investigado”, explica o delegado da PCPR Leonardo Fiereck.



INVESTIGAÇÃO

As diligências tiveram início em maio de 2025, após a mãe da vítima denunciar que a filha estava sendo chantageada. Durante as investigações, a PCPR cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito em junho deste ano, ocasião em que foi apreendido um aparelho celular.



A perícia técnica e a análise realizada no dispositivo pela equipe da Delegacia confirmou a autoria delitiva e revelou a periculosidade do suspeito. A extração de dados comprovou que ele gerenciava múltiplos perfis falsos, inclusive passando-se por mulher, para obter fotos íntimas de crianças e adolescentes.