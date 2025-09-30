Homem é preso em flagrante por homicídio, furto e ocultação de cadáver em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Homicídios de Cascavel, informa que, na madrugada de hoje (30), foi lavrado auto de prisão em flagrante contra um homem de 32 anos, pelos crimes de homicídio, furto e ocultação de cadáver.

A vítima, José Fábio Scheffer de Castilhos, de 62 anos, havia sido registrada como desaparecida horas antes. Durante diligências realizadas pela Polícia Militar, com base em relatos de testemunhas, foram encontrados indícios de crime, como manchas de sangue em uma enxada localizada no quintal da residência da vítima.

O suspeito acabou confessando o crime e indicou o local onde havia escondido o corpo, que foi localizado enterrado em uma área de mata na região rural da Cachoeira da Plantar, em Cascavel.