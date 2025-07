Homem é preso em Dois Vizinhos por homicídio ocorrido em 2023 em Quedas do Iguaçu

Na manhã desta quarta-feira (30), a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Quedas do Iguaçu, com apoio da Polícia Militar — incluindo o Serviço Reservado e a Rádio Patrulha Auto (RPA) da 2ª Companhia do 21º BPM de Dois Vizinhos — cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem de 35 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Ayrton Cesar Granetto.

O crime ocorreu em julho de 2023, às margens da PR-473, em Quedas do Iguaçu. A vítima, de 28 anos, foi morta com aproximadamente 30 disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Investigação do Homicídio

Após um extenso trabalho investigativo, que incluiu análise de dados tecnológicos e diligências de campo, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor. De acordo com o inquérito, o suspeito teria atraído a vítima para uma emboscada planejada.