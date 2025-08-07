Homem é preso com carga de cigarros contrabandeados e eletrônicos na BR-369

Corbélia e Paraná - Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (07), por volta das 10h, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-369, em Corbélia, região oeste do Paraná.

Ele conduzia uma caminhonete Fiat Toro carregada com uma grande quantidade de cigarros contrabandeados e eletrônicos. Durante a abordagem, os agentes encontraram 114 aparelhos celulares e diversos volumes de cigarros de origem estrangeira.

O motorista afirmou que pegou a carga em Foz do Iguaçu e a levaria até Campo Mourão.