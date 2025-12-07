Homem é morto a tiros no centro de Cascavel

Cascavel e Paraná - Um homem de 42 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (7), em frente a um comércio na Rua Manoel Ribas, na região central de Cascavel. A ação foi rápida e violenta: um indivíduo armado entrou no estabelecimento já efetuando diversos disparos, surpreendendo completamente a vítima.
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) autuou em flagrante, ainda durante a madrugada deste um homem de 32 anos, suspeito de participação direta no homicídio ocorrido no centro de Cascavel. De acordo com as primeiras apurações, após uma discussão, o detido teria orientado um comparsa a buscar uma arma de fogo que estava guardada em seu carro, um VW Gol preto.
O executor retornou armado com uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, e efetuou os disparos que resultaram na morte da vítima ainda no local.
Após o crime, os envolvidos fugiram no veículo do preso, que foi identificado a partir das diligências dos Agentes da Delegacia de Homicídios.
Após troca de informações, o carro foi encontrado pela equipe do Choque, da Polícia Militar, na residência do suspeito, onde ele acabou detido em flagrante.
Prisão e Investigações
Além de confirmar o flagrante, o Delegado de Polícia representou ao Judiciário pela conversão da prisão em preventiva. A medida foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, já que o suspeito possui histórico criminal significativo, com condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
No momento do crime, ele também estava cumprindo pena em regime semiaberto, sem o uso de tornozeleira eletrônica, o que demonstrou que medidas anteriores não foram suficientes para impedir a continuidade das práticas criminosas.
O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Cascavel, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações serão conduzidas pela Delegacia de Homicídios, a fim de localizar o autor dos disparos e demais envolvidos no delito.