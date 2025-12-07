Homem é morto a tiros no centro de Cascavel

Cascavel e Paraná - Um homem de 42 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (7), em frente a um comércio na Rua Manoel Ribas, na região central de Cascavel. A ação foi rápida e violenta: um indivíduo armado entrou no estabelecimento já efetuando diversos disparos, surpreendendo completamente a vítima.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) autuou em flagrante, ainda durante a madrugada deste um homem de 32 anos, suspeito de participação direta no homicídio ocorrido no centro de Cascavel. De acordo com as primeiras apurações, após uma discussão, o detido teria orientado um comparsa a buscar uma arma de fogo que estava guardada em seu carro, um VW Gol preto.

O executor retornou armado com uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, e efetuou os disparos que resultaram na morte da vítima ainda no local.

Após o crime, os envolvidos fugiram no veículo do preso, que foi identificado a partir das diligências dos Agentes da Delegacia de Homicídios.