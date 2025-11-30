Cascavel e Paraná - Um homem de 29 anos foi encontrado morto a tiros na noite de sábado (29) no Conjunto Habitacional Sanga Funda, em Cascavel. O crime aconteceu dentro da casa da vítima, situada na Rua Geny Antonio Lago, após o acionamento dos serviços de emergência que mobilizou equipes de segurança e socorro.

Quando chegaram ao local, os socorristas do SIATE apenas puderam confirmar a morte, já que os disparos atingiram principalmente a região da cabeça.

Investigação do Homicídio

A vítima estava deitada na cama no momento em que o atirador entrou na residência e efetuou os disparos. A Polícia Militar isolou a área para preservar a cena do crime, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia e recolheu o corpo. O homem foi identificado como Edvaldo Ferreira dos Santos.