Cascavel e Paraná - Um homem de 29 anos foi encontrado morto a tiros na noite de sábado (29) no Conjunto Habitacional Sanga Funda, em Cascavel. O crime aconteceu dentro da casa da vítima, situada na Rua Geny Antonio Lago, após o acionamento dos serviços de emergência que mobilizou equipes de segurança e socorro.
Quando chegaram ao local, os socorristas do SIATE apenas puderam confirmar a morte, já que os disparos atingiram principalmente a região da cabeça.
Investigação do Homicídio
A vítima estava deitada na cama no momento em que o atirador entrou na residência e efetuou os disparos. A Polícia Militar isolou a área para preservar a cena do crime, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia e recolheu o corpo. O homem foi identificado como Edvaldo Ferreira dos Santos.
A situação abalou familiares que estavam no local, sendo necessário o atendimento das equipes do Samu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Cascavel, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.
Até o momento, não há informações oficiais sobre motivação ou autoria. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos números 153, 197 ou 190.
Fonte: SOT