Cascavel e Paraná - Um homicídio foi registrado na tarde deste sábado (25) no bairro Santa Cruz, em Cascavel. Willian Santana, de 28 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro de uma residência localizada na Rua Xavantes, na região oeste da cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava morta em decorrência dos ferimentos provocados pelos tiros. O crime ocorreu no interior do imóvel, e peritos da Polícia Científica encontraram também marcas de disparos na área externa da casa e em um veículo Gol estacionado em frente.

De acordo com relatos de moradores, duas pessoas foram vistas fugindo logo após os disparos. A área foi isolada para o trabalho da perícia e da Delegacia de Homicídios, que investiga as circunstâncias da execução e busca identificar os autores do crime.