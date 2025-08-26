Homem é flagrado tentando furtar R$ 643 em picanha escondida nas calças em Cascavel

Cascavel - A Guarda Municipal de Cascavel foi acionada na manhã desta terça-feira (26) para atender a uma ocorrência de furto em um supermercado localizado na Avenida Brasil, na região central da cidade.

Segundo a equipe de segurança do estabelecimento, um homem foi flagrado pelas câmeras de monitoramento subtraindo duas peças de carne tipo picanha, que ele escondeu dentro das calças. O suspeito tentou deixar o local sem pagar pelos produtos, mas foi abordado pelos seguranças ainda na rampa de saída. Ele chegou a tentar fugir, porém sem sucesso.

Durante a abordagem dos guardas municipais, o homem, de 39 anos, alegou estar passando mal e disse que precisava tomar um medicamento que estaria em seu carro. Questionado se havia algo ilícito no veículo, ele confessou que havia mais três peças de picanha furtadas anteriormente do mesmo supermercado.