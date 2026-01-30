Cascavel e Paraná - Na manhã desta sexta-feira (30), um caso de violência registrado no bairro Interlagos, em Cascavel, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A ocorrência foi atendida em uma residência na Rua Raimundo Ferreira Lima e apresentou versões contraditórias sobre o ataque.

Segundo apurado, um homem de 55 anos caminhava pela via quando se envolveu em um conflito com um morador de rua. O agressor teria chamado a vítima, que não respondeu e seguiu andando. Pouco tempo depois, ocorreu a agressão.

Moradores da região prestaram os primeiros socorros e auxiliaram a vítima até a chegada das equipes de emergência.

Investigação do Caso de Agressão em Cascavel

Durante o atendimento, o agressor afirmou à Polícia Militar que não utilizou faca e que a agressão teria ocorrido com pauladas. No entanto, a versão é considerada contraditória, já que a vítima apresentava um ferimento perfurante no abdômen, compatível com golpe de arma branca.