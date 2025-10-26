Homem é executado com três tiros na Vila Operária

Um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (25), no bairro Vila Operária, em Santa Tereza do Oeste. A vítima foi identificada como Marcos Roberto Freitas.

De acordo com informações apuradas, o crime aconteceu na Rua Castro Alves, onde Marcos teria sido atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo. Moradores relataram ter ouvido vários tiros e, ao saírem de casa, encontraram o homem caído na via pública, já sem vida.

Investigação do Crime

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área para o trabalho da perícia. O corpo de Marcos foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) e encaminhado ao necrotério da Polícia Científica de Cascavel.