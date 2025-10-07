Homem é executado a tiros durante a madrugada em Cascavel

Cascavel e Paraná - Um homem de 35 anos foi encontrado morto a tiros na madrugada desta terça-feira (7), na Avenida Curió, no bairro Floresta, zona norte de Cascavel. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem no local encontraram a vítima já sem vida, caída na via pública, ao lado de uma bicicleta.

A perícia da Polícia Científica constatou que o homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo. No local, foram recolhidas pelo menos 18 cápsulas de pistola calibre 9 mm. A vítima apresentava mais de cinco perfurações, e estima-se que cerca de dez tiros tenham acertado diretamente o corpo.