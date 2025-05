Homem é esfaqueado após desentendimento no Bairro XIV de Novembro

Cascavel - Na tarde deste domingo (04), um homem de 28 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser ferido com um golpe de faca em uma residência localizada na Rua Antônio Eduardo, esquina com a Rua da Amizade, no Bairro XIV de Novembro, em Cascavel.

Segundo informações apuradas no local, o esfaqueamento ocorreu após um desentendimento no interior do imóvel. Durante a discussão, os ânimos se exaltaram e um dos envolvidos acabou ferido com arma branca.Uma ambulância foi imediatamente enviada ao endereço, com o apoio de um médico e do oficial de área do Corpo de Bombeiros.

A vítima apresentava uma lesão no tórax, classificada como de moderada a grave gravidade. Após os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).