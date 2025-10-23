Cascavel e Paraná - Um homem foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira (23) na Rua Flamboyant, no Bairro Alto Alegre, em Cascavel. O corpo foi localizado nos fundos de uma empresa e apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo.

Equipes do Siate foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas o médico apenas pôde confirmar o óbito. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia e pela remoção do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML), onde será realizado o exame de necropsia.