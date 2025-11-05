Cascavel - Na tarde desta quarta-feira (5) um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado morto dentro de um ônibus interestadual na Rodoviária de Cascavel. O coletivo saiu de Foz do Iguaçu e seguia para o Rio de Janeiro.
Os socorristas do Samu chegaram a ser mobilizados, mas apenas puderam constatar a morte do viajante. A identificação ainda não foi divulgada.
A Polícia Militar também compareceu ao local para prestar apoio no atendimento e isolar a área.
A Polícia Científica seria acionada para iniciar a perícia e recolher o corpo da vítima. A causa da morte será investigada, para confirmar se o óbito ocorreu por causas naturais, ou se há indícios de crime.