Cascavel - Na tarde desta quarta-feira (5) um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado morto dentro de um ônibus interestadual na Rodoviária de Cascavel. O coletivo saiu de Foz do Iguaçu e seguia para o Rio de Janeiro.

Os socorristas do Samu chegaram a ser mobilizados, mas apenas puderam constatar a morte do viajante. A identificação ainda não foi divulgada.