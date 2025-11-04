Cascavel e Paraná - Um homem de 56 anos foi encontrado sem vida na manhã desta terça-feira (4) dentro de uma residência localizada na Rua Rafael Pícoli, no bairro Canadá, em Cascavel.

Colegas de trabalho estranharam a ausência do homem e, preocupados, foram até a casa dele acompanhados de familiares. Ao chegarem ao local, encontraram o morador já sem sinais vitais.

Detalhes do Resgate e Investigação

A Polícia Militar isolou a área até a chegada das equipes de emergência. O GMAU (Grupo de Motociclistas de Atendimento de Urgência) e uma ambulância com médico do SAMU foram acionados, mas apenas constataram o óbito.