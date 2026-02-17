Cascavel e Paraná - Na noite de ontem (16), por volta das 23h17, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Acelino de Almeida, no Bairro Cataratas, em Cascavel. A equipe foi acionada para verificar uma situação de lesão corporal no contexto familiar.
Conforme apurado no local, um homem de 39 anos discutia com a enteada quando a companheira interveio para encerrar a briga. Durante a tentativa de apartar a discussão, a mulher foi agredida com apertos nos braços e mordida na mão direita, necessitando de atendimento médico.
O SIATE prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à UPA, onde ela passou por sutura. Diante dos fatos, o agressor foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis com base na Lei Maria da Penha.
Fonte: SOT