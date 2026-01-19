Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem que invadiu um culto e ameaçou fiéis com uma faca na noite de domingo (18), em um templo no Bairro Guarujá, em Cascavel. A ação mobilizou fiéis, a Guarda Municipal e equipes da delegacia de plantão.

Segundo a PCPR, o suspeito entrou durante a celebração, causou tumulto e, ao ser advertido por um diácono, sacou uma faca e tentou agredi-lo, fazendo ameaças de morte e afirmando ter saído recentemente do sistema prisional. Fiéis conseguiram contê-lo até a chegada da Guarda Municipal, que o conduziu à delegacia.

Na delegacia, ele manteve comportamento agressivo e ameaçou retornar à igreja para atear fogo. Esses fatos foram considerados relevantes pela autoridade policial, que o autuou por perturbação de culto religioso, ameaça, injúria e tentativa de lesão corporal. O delegado não arbitrou fiança e solicitou prisão preventiva devido à gravidade e à reiteração das ameaças.