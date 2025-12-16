Cascavel e Paraná - Durante patrulhamento preventivo na madrugada desta terça-feira (16), a Guarda Municipal flagrou um homem dentro da unidade de saúde da Sanga Funda, após registros de furtos recorrentes na praça ao lado do posto.

Com o suspeito, os agentes encontraram um pé de cabra, perfis de janela já removidos e parte de um aparelho de ginástica de ferro pertencente à praça pública. O material estava separado, indicando tentativa de furto, e o homem apresentava características semelhantes às de um suspeito envolvido em ocorrência anterior no mesmo local.