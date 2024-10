Homem é brutalmente assassinado em Toledo

SEGURANÇA PÚBLICA

Com 161 cidades sem casos em 2024, registros de homicídios caem 29% no Paraná

O número de homicídios dolosos caiu em todo o Paraná no período dos últimos dez anos, segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp). De janeiro a setembro de 2024 foram 1.260 ocorrências do crime, 29% a menos do que as 1.777 registradas no mesmo período de 2015. A queda […]