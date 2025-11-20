Cascavel e Paraná - Na tarde desta quinta-feira (20), um homem de 22 anos foi fatalmente baleado no Bairro Sanga Funda, na Região Norte de Cascavel.
De acordo com as informações, os disparos foram efetuados por um motociclista, que realizou três tiros: dois na cabeça, sendo um na boca que saiu na nuca, e um no tórax.
O atirador fugiu em uma motocicleta preta, sentido ao Bairro Floresta logo após os disparos
O Siate foi chamado para prestar socorro, mas ao chegar no local, apenas pôde confirmar o óbito. A Polícia Militar também esteve na área, realizando os procedimentos necessários.
Informações: SOT