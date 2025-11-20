Cascavel e Paraná - Na tarde desta quinta-feira (20), um homem de 22 anos foi fatalmente baleado no Bairro Sanga Funda, na Região Norte de Cascavel.

De acordo com as informações, os disparos foram efetuados por um motociclista, que realizou três tiros: dois na cabeça, sendo um na boca que saiu na nuca, e um no tórax.