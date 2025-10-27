Cascavel e Paraná - Na tarde de sábado (25), a Delegacia de Homicídios de Cascavel foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Xavantes, nº 1106, no Bairro Santa Cruz. No local, os policiais encontraram Wilian Santana de Oliveira, de 27 anos, já sem vida dentro de sua residência. A vítima apresentava várias perfurações, provocadas por disparos de arma de fogo.

A área foi isolada para o trabalho das equipes da Polícia Científica e da perícia, que recolheram estojos de munição calibre 9mm, encontrados tanto dentro quanto no pátio da casa. Segundo familiares, Wilian havia deixado o sistema prisional apenas dois dias antes, em 23 de outubro de 2025.

Investigação do Homicídio

Testemunhas afirmam que dois homens em uma motocicleta chegaram à residência e dispararam contra a vítima antes de fugirem do local. O corpo de Wilian foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), enquanto os vestígios de munição foram levados para análise.