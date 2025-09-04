Homem é agredido com tijolada na cabeça e pede socorro na Rodoviária de Cascavel

Cascavel - Um homem de 28 anos precisou de atendimento dos socorristas do Siate na madrugada desta quintra-feira (4) após ter sido agredido.
As informações são de que ele foi ferido com uma tijolada na cabeça e pediu por socorro na Rodoviária de Cascavel. As equipes da Guarda Municipal foram mobilizadas na ocorrência.
O homem, que estaria em situação de rua, teria se envolvido numa briga com outro transeunte.
Os guardas foram ao local onde teria ocorrido as agressões e localizaram um colchão com marcas de sangue. O suspeito do crime fugiu, mas foi localizado na Praça da Bíblia, detido e levado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.