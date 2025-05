Homem de alta periculosidade é preso pela DH no Bairro Universitário

OESTE

Confronto com a PM termina com homem baleado na cabeça em Santa Tereza do Oeste

Uma intensa perseguição policial na manhã desta quarta-feira (14) terminou com um homem baleado e a recuperação de uma carga de eletrônicos, na área rural de Santa Tereza do Oeste, próxima à rodovia BR-163. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início após a denúncia de um caminhão roubado, supostamente carregado com celulares e outros […]