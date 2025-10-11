Cascavel e Paraná - Na manhã deste sábado (11), equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma ocorrência de morte no Bairro Floresta, em Cascavel. A vítima, um homem de 42 anos, foi encontrada sem vida por familiares dentro de casa.
Segundo informações repassadas pelas autoridades, o homem havia acabado de chegar em casa quando sofreu uma queda no vão de uma porta, ficando preso na estrutura. Ele apresentava ferimentos compatíveis com o acidente e já não apresentava sinais vitais quando foi localizado.
As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu chegaram rapidamente ao local, mas apenas puderam constatar o óbito.
A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia técnica, conduzida pela Polícia Científica. Até o momento, não há confirmação se a queda foi a causa direta da morte ou se o homem pode ter tido um mal súbito que provocou o acidente.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames que deverão esclarecer a causa exata do falecimento.
