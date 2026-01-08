Foz do Iguaçu e Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Quedas do Iguaçu, em ação integrada com a Companhia da Polícia Militar local, cumpriu, nesta quinta-feira (08), um mandado de prisão expedido em 22 de janeiro 2025 pela Vara Criminal de Quedas do Iguaçu. O mandado, referente à regressão cautelar de regime para o fechado, foi cumprido contra um homem de 24 anos, que estava foragido desde o início do ano passado.

De acordo com informações das forças de segurança, o acusado se encontrava escondido entre Quedas do Iguaçu, Região Metropolitana de Curitiba e Itajaí (SC). Durante esse período, ele se evadiu de abordagens e cercos policiais, dificultando sua captura. A situação exigiu a intensificação das diligências e uma atuação integrada para localizar o suspeito.

Prisão e Histórico Criminal

O homem tem um extenso histórico criminal, com múltiplos registros e condenações relacionadas ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele é apontado como uma liderança no tráfico de drogas em Quedas do Iguaçu, sendo responsável pela logística e organização de atividades ilícitas na região. O acusado também foi citado em investigações sobre crimes dolosos contra a vida em Quedas do Iguaçu. As apurações seguem em andamento para avaliar sua possível participação nesses crimes, com a realização de diligências, análise de vínculos e identificação de coautorias.